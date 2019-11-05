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Kiracı tahliye kavgası kamerada

DHA

ISPARTA'da, iş yerinin tahliyesi nedeniyle davalık olan Faruk Genç (65) ile kiracısı Y.B. (50) cami çıkışı karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Y.B.'nin itip, tekmelediği Genç de ayakkabı çekeceği ile Y.B.'ye vurdu. Genç'in darp raporu alıp, şikayetçi olduğu olay, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 Kasım Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında, Yedişehitler Mahallesi'ndeki Yedişehitler Camii'nin avlusunda meydana geldi. İstanbul Caddesi yolu üzerindeki iş yerinde kiracı olan Y.B., dükkan sahibi Faruk Genç ile namaz çıkışı tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B., Genç'i dövdü. Genç de camiden aldığı ayakkabı çekeceği ile Y.B.'ye birkaç kez vurdu. Y.B., olay yerinden kaçarken, Genç ise hastaneye götürüldü. Darp raporu alan Genç, polis merkezine gidip, Y.B.'den şikayetçi oldu.
O ANLAR KAMERADA
Olay anının, caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Y.B. ile Faruk Genç'in cami çıkışında bir süre tartıştığı ve daha sonra Y.B.'nin Genç'i ittiği anlar yer aldı. Genç'in, duvarda duran ayakkabı çekeceğini alarak, Y.B.'ye birkaç kez vurduğu ardından da Genç'in tekmelediği Y.B.'nin yere düştüğü görüldü. Daha sonra Y.B.'nin koşarak, olay yerinden uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı.
'ÜZERİME YÜRÜDÜ'
Y.B.'den şikayetçi olan Faruk Genç, iş yerinin tahliye edilmesi nedeniyle aralarında 4 yıldır dava olduğunu söyledi. Olay günü camide namaz kıldıktan sonra rahatsızlanarak, dışarı çıktığını anlatan Genç, arkasından Y.B.'nin geldiğini belirterek, "Kendisine bir şey söylemeden 'Bunu sen istedin' dedi ve üzerime yürüdü. Böbreklerime doğru tekme attı. Ben de dengemi kaybedip yere düştüm. Ben düştükten sonra kaçtı" dedi.
Faruk Genç, Y.B.'nin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini de öne sürdü.
'KENDİMİ KORUMAK ZORUNDA KALDIM'
Y.B. ise namaz kıldıktan sonra dışarı çıktığını anlatırken, şunları söyledi:
"Ben camiden çıkana kadar beni kapıda beklemiş, hazırlık yapmış. Çıkınca da saldırmıştır. Ben 50 yaşındayım. Şu ana kadar kimseye bir tokat dahi atmamış insanım. Daha önceden aramızda kirayla ilgili bir dava olması nedeniyle bana saldırmıştır. Kendisine karşı hiçbir kasti söz veya fiilde bulunmamama rağmen Faruk Genç tarafıma bu saldırıyı düzenlemiştir. Ben onun kiracısıyım. Kendisi de zaten beni mahkemeye vermişti. Süreç bu şekilde ilerliyordu. Ben camiden çıktığımda 'Ben seni oradan çıkarmasını bilirim' diyerek küfürle üzerime gelerek, 6070 santimlik demir ayakkabı çekeceğiyle saldırmıştır, yüzüme hamle yapmıştır. Kolumu kaldırdığım için koluma gelmiştir. Ve üzerime gelmeye devam etmiştir. Kaçınmaya çalışmama rağmen kendimi kurtaramadım. Çaresiz olarak kendimi korumak zorunda kaldım. Görüntülerde de görüldüğü gibi kendisi benim üzerime gelmiştir. Küfürler saydırarak, tahrik edici sözlerle üzerime geldi. Kendimi savundum."

ISPARTA

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:20
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