Isparta’ya kızını ziyarete gelen baba apartta ölü olarak bulundu Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulundu

Isparta’da üniversite öğrencisi kızının yanına ziyarete gelen baba ölü olarak bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversite öğrencisi kızının kaldığı apartta konaklayan Mustafa Özcan (45), sabah saatlerinde kızı tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine söz konusu adrese 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldı öğrenildi.

ISPARTA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:03

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.