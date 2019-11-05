Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta’da zehir tacirlerine geçit yok, 30 günde 100 şüpheli yakalandı Isparta’da uyuşturucudan ...

İHA

Isparta'da narkotik polisleri tarafından, zehir tacirleri ve madde bağımlılarına yönelik Ekim ayı boyunca yapılan operasyonlarda yakalanan 100 zanlıdan 12'si tutuklandı. Polisin yakaladığı şahıslarla birlikte ayrıca farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları da ele geçirildi.

Isparta’da zehir tacirlerine geçit yok, 30 günde 100 şüpheli yakalandı Isparta’da uyuşturucudan yakalanan 100 şüpheliden 12’si tutuklandı

Isparta’da narkotik polisleri tarafından, zehir tacirleri ve madde bağımlılarına yönelik Ekim ayı boyunca yapılan operasyonlarda yakalanan 100 zanlıdan 12’si tutuklandı. Polisin yakaladığı şahıslarla birlikte ayrıca farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları da ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımının önlenmesine yönelik 1 31 Ekim 2019 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda toplam 100 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte ayrıca, 748 adet ekstasy hap, 99,97 gram metamfetamin, 88 adet sentetik ecza, 28,88 gram eroin, 19,77 gram esrar, 1,23 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 44 adet dolu fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

12 şüpheli tutuklandı
Yakalanan şüpheliler hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerden 12’sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Zehirle mücadelede ‘Kararlılık’ vurgusu
Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız vatandaşlarımızın da desteği ile kararlıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

ISPARTA

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da aranan 44 şüpheli 1 haftada yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 44 şüpheli 1 haftada yakalandı
Bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bahçesinde ölü bulundu
Isparta’ya kızını ziyarete gelen baba apartta ölü olarak bulundu Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta’ya kızını ziyarete gelen baba apartta ölü ...
Otobüs şoförü, rahatsızlanan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüs şoförü, rahatsızlanan öğrenciyi hastaneye ...
Kiracı tahliye kavgası kamerada
YEREL HABERLER Kiracı tahliye kavgası kamerada
Isparta Valiliği’nden İHA ve drone uyarısı
YEREL HABERLER Isparta Valiliği’nden İHA ve drone uyarısı
Eğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 84 kilometrekare azaldı
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü'nün yüzeyi, 10 yılda 84 kilometrekare ...
Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağı Kendini ‘Kerata’ ile savundu ancak yediği tekmelerle yere düştü Yaşlı adamın yere düştüğünü gören kiracı koşarak kaçtı Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı ...
Eğirdir'deki 4.Altın Elma Optimist Yelken Yarışları ödül töreni ile tamamlandı Yelken Isparta İl Temsilcisi Şeref Ağartan: "Eğirdir’de büyük yarışların yapılabileceği notu düşüldü"
YEREL HABERLER Eğirdir'deki 4.Altın Elma Optimist Yelken Yarışları ...
Isparta’da yetim çocuklar bisikletlendiriliyor “İYİLİKDER’in kampanyası, tüm yetimler bisiklet sahibi oluncaya dek sürecek”
YEREL HABERLER Isparta’da yetim çocuklar ...
Teknik Direktör Şengün: "Seri yakalamamız gerekiyor"
YEREL HABERLER Teknik Direktör Şengün: "Seri yakalamamız gerekiyor"
Yeşil sahada ambulans krizi takımları sahadan çektirdi Mücadeleye ambulans ve sağlık görevlisi gelmeyince maçı terk ettiler
YEREL HABERLER Yeşil sahada ambulans krizi takımları sahadan ...
Isparta'dan 'Yaşasın üreten, girişimci kadın' mesajı
YEREL HABERLER Isparta'dan 'Yaşasın üreten, girişimci kadın' mesajı
Isparta'daki yerel derbiyi Emrespor kazandı: 0 - 1
YEREL HABERLER Isparta'daki yerel derbiyi Emrespor kazandı: 0 - 1
Isparta 32 Spor, evinde 3 golle, 3 puanı aldı Bölgesel Amatör Lig: Isparta 32 Spor: 3 - Konya Ereğlispor 1
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor, evinde 3 golle, 3 puanı ...
Ispartalı krosçular, Denizli’den derecelerle döndü
YEREL HABERLER Ispartalı krosçular, Denizli’den derecelerle döndü
Türkiye'nin elma deposu Isparta'da rekolte 700 bin ton
YEREL HABERLER Türkiye'nin elma deposu Isparta'da rekolte 700 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X