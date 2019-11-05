Emrespor, yeniden profesyonel liglere dönmek istiyor

Isparta'da 20112012 yılı futbol sezonunda bir ilki başararak mahalle takımı olarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Ligi'ne yükselen Isparta Emrespor, eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Kentte, yaklaşık 5 yıllık aradan sonra liglere yeni yönetim, farklı hedeflerle devam eden kırmızı siyahlılar, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak istiyor. Isparta 1. Amatör Futbol Ligi’nde bu yıl da hedefini 'Şampiyonluk' olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekip, ilk 4 maçta da rakiplerini tek tek mağlup ederek, mutlu sona ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz hafta yerel Isparta'daki derbide Keçiborlu Belediyespor’u deplasmanda, tek golle mağlup eden Emrespor, bu galibiyetle birlikte puanını 12’ye çıkardı.

Gruptaki Gelendostspor’un averajla önünde olan Emrespor, bu hafta sonu ise Isparta Genç Hareket Gençlikspor’u ağırlayacak. Antrenör Mustafa Özasvlu ve öğrencileri şampiyonluğun en güçlü adayı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Diğer taraftan, sportif başarının yanında 'Emre Akademi’yi kuran, takıma gelir sağlaması amacıyla bir takım projeler içerisinde olan yönetim ise kurumsallaşma anlamında çalışmalar yürütüyor.

Emrespor 2. Başkanı Ender Kızıltan, bu sezon hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig (BAL) olduğunu ve Isparta amatörüne renk katmaya devam ettiklerini söyledi. Kızıltan ayrıca, “Birlik içerisinde başarılı olacağımıza geçen yıl gösterdik, bu sezonda göstereceğiz. Yolumuz uzun. Bu zorlu maratonda Emrespor prensipleri doğrultusunda başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ISPARTA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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