Eğirdir Gölü’nde ele geçirilen 150 kerevit pinterine el konuldu

Isparta Eğirdir Gölü’nde kerevitte av yasağının başlamasıyla birlikte, kaçak avcılık konusundaki denetimleri artıran ekipler, göle atılmış vaziyette bulunan sahipsiz 159 kerevit pinterine el koydu. Ekipler, pinterler içerisinde bulunan kerevitleri ise göle iade etti.

Edinile bilgiye göre, Eğirdir Gölü’nde 1 Kasım itibariyle av yasağının başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlere hız verdi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından dün yapılan denetimlerde Eğirdir Gölü Karaburun mevkisinde 150 adet sahipsiz kerevit pinteri ele geçirildi. Pinterlere el koyan görevliler, içerisinden çıkan kerevitleri ise tekrar göle bıraktı.

Öte yandan yetkililerin Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılığın önlenmesi ve kerevit stoklarının korunması için kontrollerine devam edeceği bildirildi.

ISPARTA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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