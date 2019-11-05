İslamköy'de, 3 Bakanlık işbirliğiyle kooperatifçilik geliştirme kursu

Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Birinci 100 Günlük İcraat Programı’ kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile eğitim ve kurs çalışması başlatıldı. Düzenlenen eğitim ve kurs sonrasında 15 girişimci kadının kooperatifçilik alanında yapılacak faaliyetlerde verimli çalışmalar yapması hedefleniyor.

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy Köyü’nde kurulması planlanan S.S.Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için imzalanan ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’ ile köydeki girişimci kadınlara yönelik eğitim veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Atabey Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, ‘Muhasebe ve Finansman Kooperatifçilik Geliştirme Kursu’ açıldı. İslamköy Köyü Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen kurs, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Kobuk ile Mühendis Murat Çankaya tarafından verilirken, 5 iş günü sürecek çalışmalar dahilinde, kooperatifçiliğin amacı, ilkeleri ve değerleri, işleyişi yönetim ve denetim kurulunun görev ve sorumlulukları, kooperatifin hukuki defterlerinin tutulması ve muhasebesi konularında bilinmesi gerekenler anlatılıyor. Köydeki 15 girişimci kadının katıldığı kurs ile Isparta’daki aktif, şeffaf yönetim anlayışına sahip ve katma değer kazandıracak kadınlar kooperatifi kazandırılması hedefleniyor. Öte yandan, yürütülen çalışma ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ana sözleşme ve yapabilecekleri faaliyetler yanında, mevzuatlarla ilgili bilgi verilip, kurulması planlanan kooperatifin ayaklarının yere sağlam basmasının hedeflendiği belirtildi.

ISPARTA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:57

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