Kiraladığı apartlardaki eşyaları internet üzerinden satan şahıs tutuklandı

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Isparta’da eşyalı şekilde kiraladığı 5 ayrı apartın içindeki eşyaları internet üzerinden satan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Kasım'da yapılan bir şikayet üzerine yaptığı incelemede K.M. (33) isimli şüphelinin kiraladığı apart dairelerdeki eşyaları internet üzerinden sattığını tespit etti. 5 ayrı aparttaki eşyaları sattığı ortaya çıkan zanlı gözaltına alındı. K.M., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISPARTA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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