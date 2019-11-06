Isparta’da trafik polisinin Ekim ayı boyunca yaptığı denetimlerde, çeşitli kural ihlallerinde bulundukları tespit edilen 398 motosiklet ve motorlu bisiklet ile modifiyeli olduğu gerekçesiyle 53 otomobil trafikten men edildi. Isparta polisi, aynı ay içinde radar ile tespit edilen hız ihlallerinde 4 bin 146 araç plakasına ceza yazarken, alkollü şekilde araç kullanan 194 sürücünün ehliyetlerine ise geçici sürelerle el koydu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, kentte trafik kazalarının engellenmesi ve azaltılması adına başlattığı çalışma ile birlikte, kural ihlali yapan sürücüler ile araçlarına ceza yağdırdı.



398 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 53 modifiye araç trafikten men edildi

Kentteki çalışmalar çerçevesinde, 1 31 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde; bin 967 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlenirken, 558’inin sürücüleri hakkında işlem yapılarak, 398 motosiklet ve motorlu bisiklet ise trafikten men edildi.

Trafik polisi aynı tarih aralığında, 341 modifiyeli otomobil ve sürücüsü hakkında işlem yaparken, bu araçların 53’ünü de trafikten etti.



194 sürücünün ehliyetine ‘alkol’den el konuldu

Denetimler kapsamında 30 gün boyunca 6 bin 949 sürücüyü araç başındayken alkol kontrolüne tabii tutan trafik ekipleri, alkollü şekilde araç kullanan 194 sürücü hakkında işlem yaparak, sürücü belgelerine geçici sürelerle el koydu.



Servis araçlarında kemer, lamba ve fazla yolcu denetimi

Eğitim alanında trafik güvenliğinin sağlanması adına 1 ayda, 202 okul servis aracını denetleyen ekipler, 13 servis aracına ise ‘Emniyet kemeri takmamak’, ‘Dur lambasını yakmamak’ ve ‘Fazla yolcu almak’ kurallarını ihlal etmekten dolayı idari cezalar uyguladı.



4 bin 146 araca hız ihlali cezası

Diğer yandan şehirde yapılan radar kontrollerinde ayrıca, hız ihlali yaptığı tespit edilen 4 bin 146 araç sürücüsü hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede, “Trafik güvenliğini sağlamak için modifiyeli otomobiller ile motosikletler ve motorlu bisikletler başta olmak üzere, tüm araçlar üzerinde etkin denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

ISPARTA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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