Eğirdir Gölü’ndeki 180 sahipsiz kerevit pinterine el konuldu

Isparta Eğirdir Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerince yapılan kaçak avcılık denetim çalışmaları kapsamında, Eğirdir Gölü’ndeki Bedre Koyu açıklarında sahipsiz ve kullanımda olarak bulunan 180 adet kerevit pinterine el konuldu.

Eğirdir Gölü’nde 1 Kasım itibariyle kerevit avcılığına dair yasağın başladığını hatırlatan yetkililer, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği kerevit pinterlerine el konulduğunu, pinterlerin içerisinden çıkan canlı kerevitlerin de göle iade edildiği belirtti.

Yetkililer ayrıca, "Kaçak avcılığın önlenmesi ve kerevit stoklarının korunması için kontrollerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ISPARTA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:02

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.