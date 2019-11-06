Isparta’da 2 katlı ve çoğunluğu iş yeri olan bir binanın yeni sahibi depreme dayanıklılık testi yaptırmak isteyince yapı önünde hissedarlar arasında tartışma çıktı. Polis ekiplerinin araya girdiği olayda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen görevliler hissedarlardan bazılarının numune vermek istememesi üzerine tutanak tutup, bölgeden ayrıldı.

Kutlubey Mahallesi Mimar Sinan Camii yakınındaki iki katlı ve çoğunlukla iş yeri bulunan binanın yeni sahibi, yapıda depreme dayanıklılık tespiti yaptırmak istedi. Diğer hak ve dükkan sahiplerinin bu duruma karşı çıkması üzerine arbede yaşandı. Polis ekiplerinin araya girdiği olayda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen görevliler hissedarlardan bazılarının numune vermek istemeyişi üzerine tutanak tutup, bölgeden ayrıldı.

ISPARTA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:02

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.