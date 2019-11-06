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Isparta Belediyesi ile DDY arasındaki protokolle kentteki trafik yükü azaltılacak

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Isparta ziyareti esnasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talep ettiği Millet Bahçesi’nin yapılacağı Tren Garı bölgesi için önemli gelişmeler yaşandı.

TCDD 7.Bölge Müdürü Adem Sivri ve ekibi Isparta’ya gelerek, Başkan Başdeğirmen ile yapılacak projeler hakkında görüşmede bulundu. Isparta Belediyesince daha önce talep edilen DDY Gar sahasında bulunan ve Millet Bahçesi yapımı için düşünülen alanın durumu ele alındı. TCDD sahasında bulunan Şehir Hastanesi ile Karaağaç Mahallesi Sosyal Tesisleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak, hastane trafik yükünü azaltacak, belediye imar yolunun açılması için yaklaşık 16 bin metrekarelik alanın belediyeye devrini içeren protokolün imzası gerçekleştirildi. Bu protokolle yaklaşık 800 metre uzunluğunda 20 metrelik yolun açılması gerçekleştirilecek.

Ayrıca, kentteki gündem konularından olan Şehir Hastanesi bölgesinde Karayolları Kavşağında bulunan hemzemin geçidin alt geçit şeklinde yeniden proje revizesi yapılarak gerçekleştirilmesi sağlanacak. Petek Sanayi içerisinde bulunan demiryolu üst geçidinin yapılması ile ilgili konularda ele alınarak, önemli mesafeler kat edildiği belirtildi.

Projelerle ve yapılması gerekenlerle ilgili Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Adem Sivri ve beraberindekiler konuları görüşürken, 16 bin metrekarelik alanın belediyeye devrini içeren protokol imzalandı.
Protokol imza töreninde konuşan Şükrü Başdeğirmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın 25 Ekim’de Isparta’yı ziyaret ettiğini hatırlattı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bakandan belediye olarak bazı taleplerde bulunduklarını anımsattı.

Talepler arasında Millet Bahçesinin bulunduğu tren garı alanının devri, tren garı arkasında bulunan 20 metrelik bir yolun açılmasıyla ilgili de isteklerde bulunduklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Şehir hastanesi üzerindeki karayolları kavşağındaki hemzemin geçidin üstte kalarak alttan araçların geçmesini sağlayarak alt geçit yapılması, Gül Küçük Sanayi Sitesindeki hemzemin geçit ve Bozanönü’ndeki hemzemin geçidin alt ya da üst geçide bağlanması taleplerinde bulunmuştuk” dedi.

Bu taleplerin hemen ardından TCDD 7.Bölge Müdürü Adem Sivri ve ekibinin Isparta’ya geldiğini ve bu konuları istişare ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Projelerle ilgili konuları sonuçlandırdık, yapılması gerekenleri ortaya koyduk. Elimizde bulunan projeleri revize ederek, revize edilmiş projelerin en kısa sürede hayata geçmesi için hemfikir olduk” görüşlerinde bulundu.
"En kısa sürede hizmete sunacağız"
Sonuca ulaştırılan konulardan birisinin demiryolu arkasındaki 20 metre genişliğinde ana arter açılması olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Burasının sözleşmesini imzaladık. Bu anlamda bölge müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Çözüm odaklı gelmişler, bu işin hızlanması noktasında önemli çalışmalar yaptılar. Bu bizim için önemli, o yolu açabilmek için demiryollarının muvafakatine ihtiyacımız vardı. Buranın yetkisini verdiler, Isparta halkımızın en kısa zamanda hizmetine sunacağımız bir yol olacak” dedi.


"Gerekli çalışma yapıldı"
Adem Sivri de, bölgeyi ilgilendiren konulardan Eğirdir yolu üzerindeki hemzemin geçidin alt yada üst geçitle yapılması, Gül Küçük Sanayi Sitesindeki hemzemin geçidin ortadan kalkması olduğunu belirtti.
Bunlarla ilgili bir projenin söz konusu olduğunu, diğer taraf için proje tadilatı gerekeceğini kaydeden Sivri, “Isparta Gar sahasındaki Millet Bahçesi ile ilgili biz gerekli çalışmayı tamamladık. Başkanımızla bu konuları ele aldık. ” şeklinde konuştu.

ISPARTA

06 Kasım 2019 Çarşamba

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