Isparta’da domuzlar mesireliğe indi

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Isparta’da, dağlık alandan geldiği belirtilen domuzlar, akşam vakti mesirelik alana indiler. Bölgede bulunan vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı dakikalarda, vatandaşlar sürü halindeki domuzları cep telefonlarıyla çektiler. Olay, geçtiğimiz akşam Isparta kent merkezindeki Gökçay Mesireliği’nde meydana geldi.

Vatandaşların mesirelikte oturduğu sırada, bir anda gelen seslere doğru yönelenler bölgeye gelen sürü halindeki domuzları fark ettiler. Korku dolu anlar yaşanan dakikalar, bir vatandaş tarafından ileri noktadan cep telefonuyla görüntülendi. Yaşanan ilginç görüntülerden bir süre sonra, sürü halinde gelen domuzlar tekrar dağlık alana doğru giderek, gözden kayboldular.

ISPARTA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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