Isparta’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 3 bin 304 lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 3 bin 304 lira ceza

İHA

Isparta'daki devlet avlağında canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı tespit edilen bir şahsa 3 bin 304 lira para cezası kesildi.

Isparta’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 3 bin 304 lira ceza

Isparta’daki devlet avlağında canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı tespit edilen bir şahsa 3 bin 304 lira para cezası kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılık konusunda çalışma başlattı.
Kentte, yapılan rutin kontroller sırasında bir şahsın canlı mühre ve tuzak kullanarak keklik avladığı tespit edildi.
Isparta merkeze bağlı Kayı köyündeki Kayı Devlet Avlağı Kanderesi mevkiinde kaçak av için kullanılan kafes ve canlı mühre olarak kullanılan kekliklere el konuldu.
Ele geçirilen keklikler gerekli kontrollerin ardından tabiata salındı.
Mühre ve kafeslerin sahibine ise, ‘4915 Sayılı kara avcılığına muhalefet’ suçundan 3 bin 304 lira idari ve tazminat cezası uygulandı.
Öte yandan, DKMP yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada, “Yaban hayatına bu şekilde zarar veren kişi ya da kişilerin vatandaşlarımız tarafından 156 Jandarma veya Şube Müdürlüğümüze ihbar etmeleri büyük önem taşımaktadır” denildi.

ISPARTA

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam yaptığı hareketle hem evleri hem gönülleri ısıttı Ceketini çıkartıp eldivenleri giydi, işçilerle birlikte kışlık kömürleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı
YEREL HABERLER Kaymakam yaptığı hareketle hem evleri hem gönülleri ...
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu Ağaca çarpınca takla atan otomobilin motoru yola fırlayarak metrelerce sürüklendi Isparta’da feci kaza: önce ağaca çarptı, takla atarak ters dönünce motoru yerinden fırladı
YEREL HABERLER Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan sürücü yaralı ...
Ağaca çarpan otomobil ters döndü, motoru yerinden fırladı 
YEREL HABERLER Ağaca çarpan otomobil ters döndü, motoru yerinden ...
Isparta 32 Spor'a destek için 'Forma satın al' kampanyası IGDEP, yaptığı ziyaret ile destek kampanyasını başlattı
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor'a destek için 'Forma satın al' ...
Isparta’da domuzlar mesireliğe indi
YEREL HABERLER Isparta’da domuzlar mesireliğe indi
Koku sorununu dile getiren vatandaşlardan Başdeğirmen'e: “Çok seneler bekledik, hiçbir sonuç alamadık, yaparsanız siz yaparsınız”
YEREL HABERLER Koku sorununu dile getiren vatandaşlardan ...
İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Aldığımız önlemlerle, uluslararası topluluğun sağladığı imkanlarla göç yönetiminde Türkiye iyi bir noktadadır”
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: "Aldığımız ...
Jandarmanın yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmanın yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele ...
Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e 26 ton Eğirdir elması Komando Mabedi Eğirdir’den, Mehmetçik'e gönül desteği
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e 26 ton ...
Kaçak keklik avcısına 3 bin 304 lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak keklik avcısına 3 bin 304 lira ceza
Keçiborlu Belediyespor’da yaprak dökümü Teknik Direktör Hakan Şimşek'in ayrılmasıyla bazı futbolcularla da yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Keçiborlu Belediyespor’da yaprak dökümü Teknik ...
Sonbaharın gözdesi, kasnak meşesi ormanı
YEREL HABERLER Sonbaharın gözdesi, kasnak meşesi ormanı
DP’den, Başdeğirmen’e ziyaret
YEREL HABERLER DP’den, Başdeğirmen’e ziyaret
Isparta Belediyesi ile DDY arasındaki protokolle kentteki trafik yükü azaltılacak
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi ile DDY arasındaki protokolle ...
Isparta'da kurtların saldırdığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu Kurtların saldırdığı 20 koyun paramparça halde bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da kurtların saldırdığı 20 küçükbaş hayvan ...
Isparta’da depreme dayanıklılık numunesi alınmak istenen bina önünde arbede Mülk hissedarları arasında gergin anlar yaşandı, polis tarafları güçlükle sakinleştirdi Hissedar talebiyle gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri karşı tarafın tepkisiyle karşılaştı, depreme dayanıklılık tespiti için numune alınamadı Hissedar İsmet Yılmaz: “Yarın burada göçme de yaşanılabilir, binadan bir parça kopup, bir vatandaşı da ya sakat bırakır ya da canına da mal olabilir” “Yasada ‘Kiracı bile olsa bulunduğu bina ile ilgili mülkte riskli gördüğü bir binaya kentsel dönüşüm için müracaat edebilir’ deniyor”
YEREL HABERLER Isparta’da depreme dayanıklılık numunesi alınmak ...
Eğirdir Gölü’ndeki 180 sahipsiz kerevit pinterine el konuldu
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü’ndeki 180 sahipsiz kerevit pinterine el ...
Pazarda tütün ve sigara satışına 40 bin lira ceza
YEREL HABERLER Pazarda tütün ve sigara satışına 40 bin lira ceza
'Laparoskopik Appleby' ameliyatının ikincisi Isparta'da yapıldı
YEREL HABERLER 'Laparoskopik Appleby' ameliyatının ikincisi ...
Isparta'da 1 ayda 398 motosiklet ile 53 araç trafikten men edildi Isparta'da Ekim ayında hız ihlalinden 4 bin 146 plakaya ceza yağarken, alkollü şekilde araç kullanan 194 sürücünün ehliyetlerine el konuldu
YEREL HABERLER Isparta'da 1 ayda 398 motosiklet ile 53 araç ...
Çaldıkları çelik kasayı açmak için çalıntı parayla kaynak makinesi ve spiral aldılar
YEREL HABERLER Çaldıkları çelik kasayı açmak için çalıntı parayla ...
Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Isparta’mız profesyonel ligi hak ediyor"
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Isparta’mız ...
Ispartalı Karateciler, Karate 34 Süper Ligi’nden 10 madalya ile döndü Karate Isparta İl Temsilcisi Kadir Karakaş: "Emekleri için sporcularımıza, destekleri için velilerimize teşekkürler"
YEREL HABERLER Ispartalı Karateciler, Karate 34 Süper Ligi’nden 10 ...
Kiraladığı apartlardaki eşyaları internet üzerinden satan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kiraladığı apartlardaki eşyaları internet üzerinden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X