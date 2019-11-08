Başkan Başdeğirmen’den Mevlid-i Nebi mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Mevlidi Nebi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen mesajında, “Mevlid Kandili, güzel ahlakın, adaletin, sevginin, hoşgörünün ve merhametin sembolü yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya gelişinin yıldönümünü ifade etmektedir. Peygamberimiz yaşayış tarzı, verdiği ilahi mesajlarla sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirmiştir. Bizler de inanç ve kültür hayatımızın örnek şahsiyeti Peygamberimizi daha yakından tanımalı, verdiği mesajları gençlerimize tanıtarak özümsemelerini sağlamalıyız” dedi.

“Her sözü ve davranışı insanlığın ufkunu açan Peygamberimizin, bize kazandırdığı doğruluk, dürüstlük, kardeşlik, sevgi, dostluk, güven, samimiyet, tevazu, hoşgörü, sadakat vefa, haklının yanında yer alma, hak ve doğru olanı temsil etme, helal kazançlar sağlama gibi değerlere hem sosyal, hem de iş hayatımızda daha da işlerlik kazandırmalıyız. Ancak bu şekilde sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunabiliriz” diyen Başkan Başdeğirmen, “Bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın devam etmesini, Mevlid Kandilinin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların aşılmasını, kardeşlik bağlarımızın güçlenmesini ve yeni rahmet kapılarının açılmasını Yüce Rabbimizden diliyor, mesai arkadaşlarım ve hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

ISPARTA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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