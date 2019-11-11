Kasnak meşesi ormanı 'kesin korunacak hassas alan' oldu

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesi sınırlarında bulunan kasnak meşesi ormanı, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Eğirdir'deki kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. Kararda, "Isparta ili Eğirdir ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kasnak Meşesi Yetiştiği Bölge Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kasnak meşesi, doğal olarak sadece Eğirdir'e bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırlarında yetişiyor. 1987'de 'tabiat koruma alanı' ilan edilen Yukarı Gökdere köyü sınırlarındaki ormanda, boyu 30 metreyi aşan, 1,6 metreye ulaşan çaplarıyla 650 yıllık kasnak meşeleri bulunuyor. Küçük grup ile kümeler halinde bulunan kasnak meşesi, toprağın derin olduğu ve çukur alanlarda en iyi gelişmeyi gösteriyor. Düzgün gövdesiyle kaplamacılıkta ve parkecilikte kullanılan ağaç, daha önce ağaç fıçı ve esnek malzeme yapımında kullanılması dolayısıyla yöre halkı tarafından 'kasnak meşesi' ismiyle anılıyor.

218 bitki türü tespit edilen koruma alanında kasnak meşesinin yanı sıra saçlı meşesi, Makedonya meşesi, mazı meşesi, Lübnan sediri, karaçam, kızılçam, Toros köknarı, kakar ardıcı, boylu ardıcı, çınar yapraklı akçaağaç, akçaağaç, çiçekli dişbudak, sivri meyveli dişbudak gibi ağaçlar ile tilki, porsuk, sansar, kurt, yaban domuzu ve sincap gibi yaban hayvanları da yer alıyor.

Isparta'ya 69, Eğirdir'e 32 kilometre uzaklıktaki 1300 hektarlık kasnak meşesi ormanı, rengarenk görünümüyle ilgi çekiyor. Dağcı ve profesyonel rehber Cuma Gök, ormanda doğa yürüyüşü yaptıklarını, sonbaharın renklerini fotoğrafladıklarını ve bölgede kısa süre kamp yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi.



ISPARTA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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