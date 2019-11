Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde bugün saat 11.11’de düzenlenen 'Geleceğe nefes' etkinliği ile 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Isparta’da bugün 9 ayrı lokasyonda gerçekleştirilen etkinlik için, bir süre önce Ankara’dan Isparta’ya taşınan ve halen inşaat çalışmalarını devam ettiği Isparta Kara Havacılık Okulu arazisinde tören düzenlendi.

Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulusoy: “Bölge Müdürlüğümüze bağlı 26 ayrı lokasyonda, ‘Bugün fidan yarın nefes’ etkinliği kapsamında, 400 bin adet fidan toprakla buluşuyor”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende etkinlik hakkında bilgiler vererek, açılış konuşmasını gerçekleştiren Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, “1 milyon kişinin katılımıyla, 2023 farklı lokasyonda, 11 milyon fidan bugün toprakla buluşturulacaktır. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’müz, çalışma alanında belirlenen, 26 ayrı lokasyonda, ‘Bugün fidan, yarın nefes’ etkinliği kapsamında, 400 bin adet, Isparta ilinde ise 9 ayrı lokasyonda 145 bin adet fidan dikimi yapılmaktadır. Ormanlar, hava su toprak besin ilaç gibi insanoğlunun ve diğer canlıların temel ihtiyaçlarını karşıladıkları doğal ve yenilenebilir kaynaklardır, tarım arazilerinin sigortası, içilebilir ve kullanılabilir su kaynaklarının deposudur. Biyo çeşitlilik ve gen bankası olan ormanların, sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bunu sağlamak, ormanları korumak, geliştirmek, çok yönlü faydalanma prensibiyle iyi bir şekilde işletmek, verimsiz ve açık alanları ağaçlandırmakla mümkündür” dedi.

Başdeğirmen: “Bu, ülkemizin ve gençlerimizin geleceğiyle alakalı, çok güzel, sağlıkla alakalı bir çalışma”

Düzenlenen etkinlikteki 145 bin fidanın, sonraki artışlarla birlikte 235 bine ulaştığına değinen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, “Bugün çok mutluyuz gerçekten. ‘Bugün fidan, yarın nefes’ etkinliği içerisinde Cumhurbaşkanımız, Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, ülkemizi çok daha yeşillendirebilmek için böyle bir kampanya içerisine girdik. 11 milyon ağacı, Türkiye’nin değişik yerlerinde toprakla buluşturuyoruz. Bu, gerçekten ülkemizin ve gençlerimizin geleceğiyle alakalı, çok güzel, sağlıkla alakalı bir çalışma. Ne kadar çok yeşil alan varsa, o kadar çok sağlıkla yaşama imkanı var. Bizler de Isparta Belediyesi olarak, yıllar öncesinden beri tüm belediye başkanlarımız, şehrimizin yeşillendirilmesi için birçok çalışmalar içerisine girmişler. Bugüne dek, Isparta’mızı binlerce, milyonlarca ağaçla buluşturmuşlar. Biz de bu göreve geldikten sonra, aynı şekilde, ağacın ve yeşilin önemini bilmemizden dolayı, bizler de aynı şekilde burada grevli olduğumuz sürece, yeşile önem vererek, yeşili çoğaltarak, ağacımızla, yeşil alanlarımızla, çiçeklerimizle, her şeyimizle bunların doğal halini koruyabilmek istiyoruz. Sadece dikmek değil, bunları koruyabilmek de çok önemlidir. Yeşili koruyarak, çok daha ileriye götürebilmek, vatandaşlarımızın akciğerlerinin tertemiz olması, nefes alabilmesi, oksijenin bol olması ve yağmurun çok olması gerekiyor. Biliyorsunuz ki, ne kadar çok yeşil alan varsa o kadar çok yağmur, ne kadar yağmur yağarsa o kadar da güzel bitkilerin yetişmesi ve oksijen üretilmesi gerekiyor. Biz, bu yönde ve bu anlamda inşallah belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Seymenoğlu: “Bugün, buradaki yüzlerce fidanı toprakla buluşturacağız, geleceğimize, çocuklarımıza, yeni nesillerimize bir nefes bırakmış olacağız”

“Gelecek nesillere güzel bir çevre, yaşanabilir bir doğa bırakmamız lazım” diyerek sözlerine başlayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise, “Bugün burada temsili olarak, yüzlerce fidanı toprakla buluşturacağız, geleceğimize, çocuklarımıza, yeni nesillerimize bir nefes bırakmış olacağız. Bunun için hepimiz burada ve bir aradayız” ifadelerini kullandı.

“Isparta Millet Bahçemizin temellerini büyük bir çevre şenliğiyle 2020 Ocak ayında atacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, ülke genelindeki bir genelge ile aynı anda 81 ilde bu etkinlik ve fidan dikimlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Ömer Seymenoğlu, “Türkiye genelinde, 11 Kasım saat 11.11’de bu törenlerin yapılması emredildi. Aynı zamanda 11 Kasım gününün, bir ağaç dikim bayramına dönüşmesi istendiği için bu güzel şenliği hepimiz organize etmiş ve katılmış bulunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı Genelge’den bir cümle okuyan Vali Seymenoğlu şöyle devam etti; “Cumhurbaşkanımız, Genelge’sinde, ‘Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bir andayız’ diyor. Yani, yeşilin her tonunu önemsiyor ve bizlere de önemsememizi emrediyor. Bu, sadece bir fidan değil, bir çevre ve park faaliyeti de olabilir. Şükürler olsun, bunu Isparta il merkezimiz ve ilçelerimizde görebilmekteyiz. Şu anda, Isparta Belediye Başkanlığı’nın dönümlerce alanda ağaçlandırma, yeşillendirme, park yapma gibi projeleri var ve uygulamaya geçirmiş durumda. Bunlardan bir tanesi ve en güzeli de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün ülkede gerçekleştirilen, Millet Bahçeleridir ki; inşallah 2020 yılının Ocak ayında, Devlet Demir Yolları’nın bulunduğu şu andaki gar arazisinde, büyük bir alanda, bir çevre şenliğiyle Millet Bahçemizin temelini atmış olacağız. Yeşillendirme faaliyetinde bulunmuş olacağız”.

Öğrenciler fidan dikerek eğlenirken, ‘Doğayı hep birlikte koruyalım’ mesajı verdiler

Yapılan etkinliği çok güzel bulduklarını ifade eden öğrencilerden 12 yaşındaki Ülkü Ortaokulu öğrencisi Yılmaz Akkoç, “Hepimiz çok eğlendik, çok da terledik ama fidan diktik. Bu da işin neticesi olsun artık. Ağaç dikmesi, elimizle taşları atması biraz zor ama daha önce dedem sayesinde fidan dikmiştim, şimdi ikincisi oldu. İnsanlara buradan seslenmek istiyorum; doğayı batırmasınlar. Ben de her zaman zaten doğayı da kirletenleri bu konuda uyarmaya çalışıyorum” dedi.

Öğrencilerden Elif Nur Şen ise “Fidan dikmek çok güzel bir şey, bence her insan bu keyfi yaşamalı. Ağaçlarımızı da korumalıyız. Burada bugün, bir tane can dikmiş gibi hissettim. Diktiğim ağacın büyümesini önümüzdeki yıllarda hep izleyerek buraya yanına geleceğim” diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Fatih Çınar Ay da fidan dikmenin güçlü olmayı gerektirdiğine değinerek, “Çok zordu, bunu yapmanız için güçlü olmanız gerek. Ama her şeye rağmen mutlu oldum ve doğaya bir katkıda bulundum. İnsanlar, doğaya sigara ve diğer farklı yanan şeyleri atmasınlar, doğada mangal yakınca da közlerini söndürmeyi unutmasınlar” şeklinde konuştu.

