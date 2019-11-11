Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Bucak maçı sıradan bir maç değildi" "Teknik heyetimizin ve futbolcuların hırsı beni gelecek için ümitlendirdi"

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta zirve mücadelesi veren Isparta 32 Spor'da Başkan Atakan Yazgan, iyi futbol oynanması ve galibiyetten dolayı teknik heyet ve sporcuları kutladı. Başkan Yazgan, "Bucak maçı sıradan bir maç değildi, teknik heyetimizin ve futbolcuların hırsı beni gelecek için ümitlendirdi" dedi.

Yerel derbide Bucak Belediye Oğuzhanspor'u yenerek, deplasman fobisini geride bıraktıklarını belirten Başkan Yazgan, "Isparta'mızın profesyonel liglere gelme zamanı geldi de geçiyor bile. Bucak maçı sonrasında teknik heyetimizin ve futbolcuların hırsı beni gelecek için ümitlendirdi. Taraftarımızın coşkusu ve heyecanı muhteşemdi. Artık üzülmek yok. Şeytanın bacağını kırdık. Bu hafta Kepez Belediyesporla Isparta'da oynayacağımız maçta rekor seyirci bekliyorum. Bucak maçı sonrasında arayıp tebrik eden Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e ve kent büyüklerimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Tüm kenti birlik ve beraberliğe davet ediyorum" dedi.

Diğer yandan, Başkan Yazgan, Bucak maçı sonrasında omuzlara alınarak futbolcu ve taraftarlar tarafından sevgi gösterisine tutulmuştu.

ISPARTA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:03

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