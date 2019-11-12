Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın Isparta'ya geliyor.
Bakan Kasapoğlu'nun, kentte Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılacağı belirtildi. Bakan Kasapoğlu’nun, IYAŞ Kongre Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak Akademik Yılı Açılış Töreni sonrasında, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hizmet binalarını gezeceği, ayrıca spor adamlarıyla da bir araya geleceği öğrenildi.
ISPARTA
12 Kasım 2019 Salı
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