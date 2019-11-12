Şehit Hasan Hüseyin Gül’ün ismi köyündeki kütüphanede yaşatılacak

Isparta’ya bağlı Gelincik köyündeki kütüphaneye Bitlis’in Bölükyazı köyü kırsalında 2016 yılında hain teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül'ün ismi verildi.

Isparta merkeze bağlı Gelincik köyünde düzenlenen törene, şehit Annesi Zehra Gül ve babası Erdoğan Gül, Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, köy halkı ve öğrenciler katıldı.

Törendeki konuşmasında vatanın var olması için şehitlerin dün olduğu gibi yarın da olmaya devam edeceğini belirten Vali Seymenoğlu, al bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın susmaması adına milletimizin seve seve şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, açılışta bulunan çocuklardan ise Şehit Hasan Hüseyin Gül’ün adını taşıyan kütüphaneden faydalanmalarını ve ismini yaşatmalarını istedi.

Vali’den çocuklara çağrı: “Şehit abinizin ismini unutmayın”

Vali Seymenoğlu konuşmasında, “Dün Hüseyin kardeşimiz şehit olmuştu, bugün Güney Doğu’da ve ülkenin muhtelif yerlerinde terörle mücadele eden onlarca şehit olmaya aday insanımız var. Bu bizim geleneğimizde var, genlerimizde var, tarihimizde var, ecdadımızda var. Bunlar olmasa zaten bu bayrak bu topraklar üzerinde böyle güzel dalgalanmaz. Bu ezan sesleri bu minarelerde duyulmaz. Hep beraber bu devleti, bu milleti, bu ezanı ilelebet devam ettirmeye çalışıyoruz. Hüseyin kardeşimizin şehadetinin üzerinden henüz 3 yıl geçmiş durumda daha çok taze, ama annesi ve babası şuan çok vakur bir şekilde duruyor. Üzüntüsünü kalbine gömüyor, ancak ne devlete ne millete kesinlikle sitem etmiyor. Allah razı olsun diyor. Çocuklar, benim sizden istediğim, şehit abinizin ismini unutmayın, buradan her gelip geçtiğinizde bu tabelaya bakın, baktıkça da kendinizi daha iyi yetiştirmek için bu kütüphaneye uğrayın, okuyabileceğiniz kitaplardan seçin ve birer sayfa okuyun. Aksi takdirde bu isim tabelalarda kalmış olur. Öğretmenlerimiz de çocuklarımızın burayı ziyareti konusunda yönlendirici olsunlar” dedi.

Şehidin adı verilen bin 600 eserli kütüphane açıldı

Konuşmaların ardından içinde bin 600 eserin bulunduğu Şehit Hasan Hüseyin Gül Kütüphanesi’nin açılış kurdelesi Vali Seymenoğlu ve şehidimizin Annesi Sayın Zehra Gül ile Babası Sayın Erdoğan Gül tarafından gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kur'anı Kerim okunurken, İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından ise dua edildi.

Tören sonrasında Isparta Valisi Seymenoğlu ve protokol üyeleri tarafından açılışta bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

ISPARTA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:04

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