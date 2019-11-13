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Isparta'da 400 bin 326 dekar tarım arazisi sulandı

İHA

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Isparta il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 400 bin 326 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 600 milyon TL katkı sağlandı" dedi.

Isparta'da 400 bin 326 dekar tarım arazisi sulandı

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Isparta il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 400 bin 326 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 600 milyon TL katkı sağlandı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Isparta'daki faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirildiğini ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanının maksimum seviyeye yükseltildiğini aktardı. Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığını ifade eden Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade etti.

"600 milyon TL katkı"
Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Gülün başkenti Isparta’da 115 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 15 Eylül 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Isparta ilimiz ve ilçelerimizde toplam 400 bin 326 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Isparta il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 400 bin 326 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 600 milyon TL katkı sağlandı.
Aydın, sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerinde bulundu.

ISPARTA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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