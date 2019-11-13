Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta'da katıldığı tören sonrasında kendisini görmeye gelen offroad tutkunlarıyla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü'nün ricası üzerine bir offroad aracına bindi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akademik Yılı Açılış Töreni sonrasında spor adamlarıyla bir araya geldi. Milli sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu daha sonra IYAŞ Kongre Merkezi bahçesinde kendisini görmeye gelen offroadcularla bir süre sohbet ederek, off road aracına bindi.

Isparta Davraz OffRoad Grubu Başkanı İslam Antalyalı ve offroadcılarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü'nün ricasını kırmayarak, offroad aracı içinde gazetecilere poz verdi.

ISPARTA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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