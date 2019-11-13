Çantalarından Roma dönemine ait 163 sikke çıktı

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ISPARTA'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 163 sikke ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Gaziantep'ten Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine gelen 2 şüphelinin ellerinde tarihi sikkeler ve eserler bulunduğu ve satmak üzere müşteri aradığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili A.S. ve H.T. yakalanırken, çantalarında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 163 sikke ele geçirildi. Sikkelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.



ISPARTA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:56

YATSI 19:14

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