Freni boşalan park halindeki kamyon, evin bahçesine uçtu Muhtar Özbey: “Bu olay gündüz olmuş olsaydı, bir faciayla sonuçlanabilirdi”

Isparta’da park halindeyken freni boşalan kamyon, evin bahçesine uçtu. Talihsiz kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sidre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 32 FM 348 plakalı kamyon, mahalledeki bir evin bahçesine uçtu. İçinde şoförünün bulunmadığı, park halindeki kamyon, el freni çekili olmasına rağmen, freninin boşalması sonucu geri geri giderek, bir evin bahçesine girdi.

Camiden çıkan cemaatin fark ettiği olayda, adeta faciadan kıl payı dönüldü.

Talihsiz olayda can kaybı yaşanmazken, mahalleli o dakikalarda büyük panik yaşadı.

Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, “Bahçeye uçan araçtan dolayı çok şükür bir can kaybımız yok. Araç boşta olunca, geri geri bahçeye girmiş. Yetkililerden ricam, büyük araçlar için bir otopark yapılması. Mahalle aralarında büyük araçlar sıkıntı oluşturuyor. Bu konuda kimseyi suçlamıyorum, ancak bu olay gündüz olmuş olsaydı hemen yanı başında bulunan çocuk parkında bir faciayla sonuçlanabilirdi. Herkese çok geçmiş olsun. Rabbim beterinden saklasın” dedi.

ISPARTA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.