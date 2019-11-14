Isparta 32 Spor’dan ‘Formanı Al, Takımına Sahip Çık’ kampanyası

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor’da yönetim ‘Formanı Al, Takımına Sahip Çık’ kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya Isparta Değişim ve Gelişim Platformu (IGDEP) Başkanı Nazmi Esen ile üyeleri destek olarak 40 forma satın aldı. Ispartaspor Genel Kaptanı Ferhat Koçer de kampanyayla ilgili çağrıda bulundu.

Genel Kaptan Koçer, “Ispartaspor olarak bu yıl hedefimize ulaşmamız için daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Haftalar ilerledikçe yükümüz daha da artacak. Biz, il takımıyız ve bizlerden beklentiler çok daha yüksek. Kepez maçında rekor seyirci bekliyoruz. Sporseverlerden ricamız, maça girerken hemen Atatürk Stadı Protokol Girişi tarafında bulunan Store Mağazamıza da uğramaları. Formadan, bayrağa kadar tüm ürünlerimiz mağazamızda mevcuttur. Hedefimiz, 10 bin Forma. Tribünler yeşilpembe rengarenk olmalı” dedi.

Kış dönemi için de Kulüp Başkanı Atakan Yazgan’ın polar sipariş verdiğini bildiren Genel Kaptan Koçer, şampiyonluk için kenetlenmenin önemine dikkat çekti.

ISPARTA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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