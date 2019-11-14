Türk Halk Müziği ve Özgün Müzik Sanatçısı Ayaz Nergiz, Isparta 32 Spor için, pembeyeşilli takıma özel marş yazdı. Ayaz Nergiz yaptığı açıklamada, “Takımımıza ve taraftarımıza moral olması bakımından böyle bir marş yazıp bestelemeye karar verdik. Umarım güzel bir marş ortaya çıkarmışızdır” dedi.

Ispartalı Ayaz Nergiz, Isparta 32 Spor'a destek için marş yazdı. Marşın söz ve müziği Ayaz Nergiz’e ait olurken ekipte, bağlamada Virtüöz Tansu Yurdaarmağan, davulda Ozan İlban ve alt yapıda ise Ata Can Zengin yer aldı.

ISPARTA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:06

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