Isparta'da, Yayla Şartlarında 15. Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Isparta Ticaret Borsası (ITB) tarafından düzenlenen Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 15.'si açıldı.

Açılışa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oda başkanları, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

ITB Başkanı Ahmet Adar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Isparta için tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti.

Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın ilk ve tek sektörel organizasyon olduğunu söyleyen Başkan Adar, “15. kez açmanın gururunu yaşıyoruz. Fuarımız 15 yıldır büyüyerek devam ediyor. Isparta Ticaret Borsası, kurulduğu günden bu yana tarımla sanlayileşen Isparta hedefi doğrultusunda çalışmalarını devam ettiriyor. Bu yolda da önemli mesafeler katettiğimize inanıyoruz. Tarım ürünlerinin ihracatı en önemli konularımızdandır. Tarımda ihracatı artırmak için her zaman üyelerimizin yanındayız" dedi.



Başkan Adar, Ticaret Borsası’nın, gülyağının coğrafi işaretini de aldığını belirterek, “Ticaret Borsamız tarafından Türkiye Patent Enstitüsü’nden aldığımız gülyağı coğrafi işareti çok önemlidir. Gülyağı imalatçısı üyelerimizden bu coğrafi işaretleri ambalajlarında, paketlerinde kullansın istiyoruz. Borsamıza başvurarak bu coğrafi işareti alabilirler. Gülyağımızda coğrafi işaretimizi kullanalım ki halıda düştüğümüz hataya düşmeyelim” diye konuştu.



Adar, ekonomi kampüsü içerisinde yer alan borsa hizmet binası içerisinde elektronik satış salonu kurulacağını da açıkladı.

Tam donanımlı salonun 2020’de hizmete gireceğini kaydeden Adar, “Ürün toprakta yetişir, borsada değer bulur. 2002’de panel olarak başlayan bu fuarımız bugün 15. Yaşındadır. Isparta tarımının vitrin organizasyonudur. Bizler Ticaret Borsası olarak Isparta’nın tarımsal ticaretini geliştirmek için çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



Isparta Başkanı Şükrü Başdeğirmen de konuşmasında Ticaret Borsası’na Isparta tarımına yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Isparta’nın Türkiye’nin en iyi tarım memleketi olduğunu kaydeden Başdeğirmen, “Tarımı geliştirmek, büyütmek tek başına Ticaret Borsası’nın işi değil. Tek başına yeterli olmaz. Ticaret ve Sanayi Odamız, Ziraat Odamız da bu işin içerisinde önemli çalışmalar yapıyor. Hep birlikte olunursa öyle başarılı olunuyor” ifadelerini kullandı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise Isparta’ya yakışan bir fuar olduğunu belirterek, “15.'si düzenleniyor. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Isparta, önemli bir tarım şehri” ifadelerine yer verdi.

ISPARTA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.