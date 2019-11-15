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Isparta 32 Spor'da sağanak yağış altında Kepez maçı provası

İHA

Isparta 32 Spor'da sağanak yağış altında Kepez maçı provası

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 17 Kasım Pazar günü evinde ağırlayacağı Kepez Belediyespor maçının hazırlıklarını 'Galibiyet' parolasıyla sürüyor.
Pembe yeşilliler, bu maçın provasını Atatürk Stadı’nda gerçekleştirdi. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen ve çift kale maç provası yapılan antrenmanda, futbolcular kaygan zeminde hayli zorlandı.
Teknik Direktör Hasan Şengün, zaman zaman futbolcularına uyarılarda bulunarak, kontrollü oynamalarını ve takımı riske atacak hareketlerden kaçırmalarını istedi.
Diğer yandan, Isparta 32 Spor’da Kaleci Antrenörlüğü değişikliği yaşandı. Umut Can Yüksel’in Elazığspor’a gitmesi nedeniyle Kaleci Antrenörlüğüne Engin Şengül getirildi.
Teknik Direktörlüğünü Hasan Şengün'ün yaptığı pembe yeşilli takımın yardımcılıklarını İmdat Arslan, Turgut Kul ve Engin Şengül yürütecek.

ISPARTA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:13
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