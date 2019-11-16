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AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun'un oğlu Avukat Bünyamin Talha Zabun ile Avukat Ahsen Akgül, hayatlarını birleştirdi.

Isparta IYAŞ Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdurrahman Özer, AK Parti Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ile çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kıyarken, nikah şahitliklerini TBMM Başkan Vekili Bilgiç, Vali Seymenoğlu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Özer, Milletvekilleri Özel ve Gökgöz yaptı.

ISPARTA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

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