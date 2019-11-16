Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da, yarın iç sahada Kepez Belediyespor ile oynanacak maç öncesinde taraftardan büyük destek bekliyor. “Isparta 32 Spor için bir kıvılcım çak” sloganıyla sporseverlere seslenen Başkan Atakan Yazgan, Kepez Belediyespor maçında rekor seyirci beklediklerini söyledi. Ligin 2. haftasında çıkış yakaladıklarını ve şampiyonluk için kenetlenmenin önemine dikkat çeken Başkan Yazgan, “Şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz. ‘Formanı Al, Takımına Sahip Çık’ gibi kampanyalar düzenliyoruz. Forma, kombine kampanyalarımız. Desteğin büyüğü küçüğü olmaz. Damlaya damlaya göl olur. Haftalar ilerledikçe yükümüz daha da artacak. İstikrarlı, planlı ve programlı bir şekilde yolumuza devam etmemiz için hep birlikte hareket edelim. Bu haftaki maçta tıpkı eski günlerde olduğu gibi rekor kıralım. 12. Adam desteği çok önemli. Takımımızı centilmence destekleyelim” çağrısında bulundu.

ISPARTA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.