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Harekatlardan sağ salim döndü, kayınbirader kurşunuyla hayatını kaybetti Tabur komutanı acı haberi ...

İHA

Isparta'da uzman çavuş ve eşi, polis olduğu öğrenilen kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Öldürülen uzman çavuşun tabur komutanı acı haberi yakınlarına veremeyerek “Hastanede, gelmeniz gerekiyor” derken, çiftin oturduğu apartmanın yöneticisi ise, “En iyi çift kim diye kamuoyu yoklaması yapılsa onları gösterirlerdi” yorumunu yaptı.
Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca Davran Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'ndeki evine gitti. Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ü 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti. Olay yerine Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile Öztürk’ün çok sayıda mesai arkadaşı geldi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, komşular tarafından sahip çıkılan çocuklar daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Firari kayınbiraderin ise her yerde arandığı öğrenildi.
Talihsiz olayda hayatını kaybeden uzman çavuşun tabur komutanı, acı haberi telefonda Öztürk’ün ağabeyine söyleyemeyerek, Öztürk’ün rahatsızlandığını ve hastaneye sevk edildiğini, kendilerinin Isparta’ya gelmeleri gerektiğini aktardı. Komutan, daha sonra yaptığı görüşmeyi Garnizon Komutanı Tuğgeneral Atay’a aktardı.

“En iyi çift kim diye kamuoyu yoklaması yapılsa onları gösterirlerdi”
Olayın yaşandığı Selçuklu Sitesi’nin yöneticisi Halil İbrahim Tortop, “Erkan Bey son derece sosyal bir arkadaştı. Sitemizde 45 yıldır kalıyorlar. Ancak kendisi ne polis ne de asker görünümünde biri değildi. Bazı yaşlı gördüğü kimselerin elinde gördüğü eşyayı dahi tutup merdivenden çıkarırdı. O derece sosyal bir arkadaştı. Ve apartmanımızda en uyumlu çift seçimi ve kamuoyu yoklaması yapılsa onlar birinci gelirdi. Kadınla koca arasında öylesine birbiri arasında hiçbir sorunu olmayan kimselerdi. Çocuklarına da aynı şekilde ilgi gösteriyorlardı” dedi.

“Harekattan sağ salim döndü, talihsiz olayda hayatı sonlandı”
Öztürk’ün önceki senelerde Suriye’de görev yaptığını anlatan Tortop, “Geçen senelerde Suriye’ye göreve gitti, sağ sağlim döndü. Ama ne yazık ki bugünkü olayda, talihsiz bir olayla hayatı sonlandı. Hiç böyle bir sorunları olduğunu bilmiyorduk. Kendisi de zaten ‘Kayınbiraderim gelecek, onu da getireceğim’ demiş. Öyle dediğini de duyduk. Eve getireceğini söylemiş diye duyduk” ifadelerini kullandı.
“Bizlere, son derece uyumlu ve güzel davranırlardı” diyerek sözlerini sürdüren Tortop, “Apartmanımızda hiç sorun da çıkarmazlardı. Kendisi güleç ve tatlı yüzlü bir kimseydi. Çocukların biri 6, diğeri de 3 yaşındaydı. İsimlerini şimdi hatırlamıyorum ama çocuklarına da son derece düşkün bir aileydi. Onları sık sık gezmelere götürürlerdi. Onları arabaya binip gezdirirdi. Bizim için de bir üzüntü kaynağı oldu. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

ISPARTA

17 Kasım 2019 Pazar

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