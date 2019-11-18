Arkadaşının rastgele açtığı ateşle vurulup, öldü

ISPARTA'da eğlenceden dönen arkadaşların binip, yan yana gittiği 2 otomobilin birinden ateşlenen kurşun, diğer otomobildeki Furkan Özkan'ın başına isabet etti. Özkan, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşları gözaltına alındı.

Şehirlerarası otobüs firmasında muavin olarak çalışan Furkan Özkan, dün gece arkadaşlarıyla eğlenceye gitti. Özkan ve arkadaşları, sabaha karşı kent merkezine dönmek için 2 otomobille yola çıktı. Saat 05.00 sıralarında, otomobiller karayolunda yan yana ilerlemeye başladı. Bu sırada otomobillerden birinden, kimliği açıklanmayan bir kişi, tabancayla rastgele ateş açtı. Ancak mermilerden biri diğer otomobildeki Furkan Özkan'ın başına isabet etti. Özkan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan jandarma, iki otomobilde bulunan şüphelileri gözaltına aldı.

Furkan Özkan'ın cenazesi ise Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.



ISPARTA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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