Kovada Gölü Milli Parkı’nda öğrencilere tabiat eğitimi

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Isparta’nın Atabey ilçesinde eğitim öğretim gören ilkokullu miniklere, Sütçüler ilçesindeki Kovada Gölü Milli Parkı gezisinde tabiat eğitimi verildi.

Atabey Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Kovada Gölü Milli Parkını ziyaret etti.

‘EKO Okullar Projesi’ kapsamında tabiat parkını gezen öğrencilere tanıtım merkezinde tabiat eğitimi verildi.

Eğitim esnasında, öğrencilere alan ve kurum ile ilgili bilgilendirme yapılarak, ziyaretçi tanıtım merkezindeki hayvan tahnitleri tanıtıldı. Gezi kapsamındaki bilgilendirmelerde ayrıca biyo çeşitliliğin önemi hakkında öğrencilerin bilgilendirildiği belirtildi.

ISPARTA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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