Kazım, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş almasıyla öldü

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ISPARTA'da, Kazım Gürlevik (17) şakalaştığı arkadaşı İ.H.A.'nın (16) elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu vurularak, hayatını kaybetti. İ.H.A., gözaltına alındı.

Olay, geçen perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında, merkeze bağlı Büyükgökçeli beldesinde meydana geldi. Bir arkadaşıyla gittiği avdan dönen İ.H.A., motosikletle geldiği köy meydanında diğer arkadaşlarıyla karşılaştı. İddiaya göre arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada İ.H.A.'nın elindeki av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Kazım Gürlevik'e isabet etti. Gürlevik, olay yerinde yaşamını yitirdi.İ.H.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren Kazım Gürlevik ise cuma günü öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



ISPARTA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

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