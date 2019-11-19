Üniversiteli Güleda, öldürüldü

ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel (19), Muğla'dan ziyaretine gelen erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından öldürüldü. Genç kızın önce boğazının sıkıldığı, sonra bıçaklandığı belirlenirken, zanlı gözaltına aldı.

Olay, pazar günü Fatih Mahallesi'ndeki apart dairede meydana geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in Muğla'da oturan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi, genç kızı ziyarete geldi. Henüz kimliği açıklanmayan erkek, bilinmeyen nedenle tartıştığı Güleda Cankel'in önce boğazını sıktı, ardından göğüs bölgesinden bıçakladı. Güleda Cankel'in odasından gelen sesleri duyan diğer öğrenciler içeri girdiklerinde genç kızı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Güleda Cankel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cankel'in cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Polis cinayet şüphelisini kısa süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, polis cinayetin sebebini araştırıyor. Güleda Cankel'in cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Muğla'da toprağa verileceği belirtildi.



ISPARTA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:10

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