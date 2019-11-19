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Genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan paylaşmış: "Bitti 13:47" Kızının cenazesini alan baba ...

İHA

Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katilin, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra Instagram hesabından, "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Bitti 13:47" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19) eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay dün saat 13.30 sıralarında Isparta Fatih Mahallesi'ndeki bir apartta meydana geldi. Ailesi Muğla’da yaşayan Güleda Cankel, Muğla’dan Isparta’ya gelen yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu eski sevgilisi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından eski sevgili önce Güleda Cankel'i boğma girişiminde bulundu. Genç kızın direnmesi üzerine Zafer P. Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne sinir krizi geçirdi
Güleda Cankel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de Isparta’ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Güleda Cankel, yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacak. Cankel’in öldürülmesi sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları hastaneye gelerek, yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.

Kan donduran paylaşım: "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz"
Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.
Zafer P.'nin hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.

Babanın gözyaşları
Güleda Cankel'in bu sabah tamamlanan otopsisinin ardından baba Mustafa Cankel ve yakınları morga gelerek cenazeyi aldı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Cankel'i yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla'da toprağa verilmek üzere yola çıktı.

ISPARTA

19 Kasım 2019 Salı

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