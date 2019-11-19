Güleda Cankel: "İnsanları tanıdıkça köpekleri daha çok seviyorum" 19 yaşındaki Güleda, eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Güleda Cankel'in, "İnsanları tanıdıkça, kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum" paylaşımı yürekleri burktu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19), eski sevgilisi Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ailesi sinir krizi geçiren genç kızın arkadaşları da hastaneye gelerek, yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.

Doğayı ve hayvanları seven Güleda Cankel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden genellikle kedi ve köpek paylaşımı yapıyordu. Hayat dolu genç kızın ismi 'Lisa' olan köpeği ile olan paylaşımları da görenlerin yüreğini burktu. Güleda Cankel, Lisa'nın patisini tutuğu bir gönderide, "İnsanları tanıdıkça, kendimi köpekleri daha çok severken buluyorum" notunu düştüğü görüldü.

Güleda Cankel'den geriye gülümsediği onlarca fotoğraf ve kısa videolar kaldı.

ISPARTA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:10

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