Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası başladı Ev Hanımları ve çalışan kadınlar filede boy gösteriyor

Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenleniyor.

'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası Işıkkent Spor Salonunda dün start aldı. Voleybol turnuvasına 15 takım katılım gösteriyor. 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası bugün başlayacak. Basketbol turnuvasına 13 takım katılım sağlıyor. Her iki turnuva da 1 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen turnuvalara tüm halkı davet etti.

ISPARTA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

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