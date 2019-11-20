Sanatçı Haluk Levent’ten genç kızlara ‘Güleda’ mesajı

Sanatçı Haluk Levent, Isparta’da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel’in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili, "Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın. Lanet okuyun sevgiye” mesajını paylaştı.

Isparta’da üniversitede okuyan 19 yaşındaki Güleda Cankel’in ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından katledilmesiyle ilgili sosyal medyada açılan “#güledacankel” ve “#güledaiçinsusma” gibi hashtaglerle yaşanan olaya tepkiler sürüyor. Sanatçı Haluk Levent de Twitter hesabında yaptığı paylaşımla genç kızlara tavsiyelerde bulundu. Levent, #guledacankelpaylaşım hashtagıyla attığı tweet'te, “El bebek büyüt, yeme yedir. Tek umudun kızının okuması, mutlu olması olsun. Sonra bir katil gelsin onu bıçakla kessin! Ana yüreği dayanır mı? Kızlar. Haluk abinizin tavsiyesi. Sevgilinizde en ufak bir şiddet eğilimi gördüğünüzde uzaklaşın kaçın! Lanet okuyun sevgiye” ifadelerini kullandı.

Sanatçının paylaşımı 20 bin retweet alarak, yüz binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

ISPARTA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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