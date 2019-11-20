Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan çocuklara Neşeli Orman Müzikali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan çocuklara Neşeli Orman Müzikali

İHA

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini Neşeli Orman Müzikali adlı çocuk tiyatrosu ile açtı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Belediye Şehir Tiyatrosu, belli periyotlarla hazırlayacağı diğer oyunlarıyla perdelerini Ispartalı vatandaşlara açmaya devam edecek.

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan çocuklara Neşeli Orman Müzikali

Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini Neşeli Orman Müzikali adlı çocuk tiyatrosu ile açtı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Belediye Şehir Tiyatrosu, belli periyotlarla hazırlayacağı diğer oyunlarıyla perdelerini Ispartalı vatandaşlara açmaya devam edecek.
Bu kapsamda, Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk oyununu çocuklara yönelik gerçekleştirdi. Kültür Sinemasında ilki 19 Kasım Salı günü sahnelenen Neşeli Orman Müzikali adlı oyun Çarşamba ve Perşembe günü de perdelerini çocuklar için açacak. Saat 15.00’te Belediye Kültür Sineması’nda gösterimi gerçekleştirilen Neşeli Orman Müzikalinde çocuklar neşeli bir gün geçirdi. Salonun tıklım tıklım dolduğu oyun Uğur Akar tarafından yazılırken, oyun bir ormanda Arı, Ayı, Zürafa, Tavşan ve Köpek’in doğruluk üzerine kurulan arkadaşlıklarını anlatıyor.
Arı Zizi, Ayı Bobi, Köpek Kuki ile Tavşan ve Zürafa her gün birlikte ormanda güzel bir gün geçirmektedir. Arı Zizi arkadaşlarına ikram etmek için bal üretmiştir ancak uyuyakaldığı bir anda Ayı Bobi kendini tutamayıp balın hepsini yemiştir. İzin almadan yenmiş olan bal, Ayı Bobi’nin başını çok ağrıtacaktır. Çünkü çok iyi dost olan Arı, Ayı, Köpek, Tavşan ve Zürafa bir araya gelmiş ve balı kimin yediğini tartışmaktadırlar. Sonunda Ayı Bobi’nin doğruyu söylemediği ve balı yediğini anlayan diğer arkadaşlar, ormanda Bobi ile arkadaşlıklarını kesmişlerdir. Yaptığından üzülen ve doğru söylemenin önemini anlayan Bobi arkadaşlarından özür dilemeye karar verir ve her bir arkadaşı için ayrı ayrı hediyeler almıştır. Ancak Bobi bu seferde her verdiği hediyeyle birlikte yaptığı sakarlıkları kendi başına bir kez daha iş açmıştır. Bobi ormandan ayrılmaya karar vermiştir, bu durum karşısında ne olursa olsun yine de dostlukların kalıcı olduğunu düşünen Arı, Köpek, Tavşan ve Zürafa, Bobi’yi affetmeye karar verirler. Ormandan ayrılacakken, arkadaşları hatasını anlayan Bobi’yi “Bir daha arkadaşlarını üzme, her zaman doğruyu söyle, doğrunun yanında ol” diyerek affetmişler ve yine dostluklarını sürdürmeye karar vermişlerdir.
Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından ortaya konan Neşeli Orman Müzikali adlı tiyatro oyunu 20 Kasım ve 21 Kasım 2019 tarihlerinde de saat 15.00’te çocuklara yönelik oyununu Kültür Sinemasında ücretsiz olarak sergilemeye devam edecek.

ISPARTA

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğirdir'de Ebru Sanatı Etkinliği Ebru Sanatı Ustası Mukadder Kavas: "Bütün sanatlarımıza sahip çıkalım"
YEREL HABERLER Eğirdir'de Ebru Sanatı Etkinliği Ebru Sanatı Ustası ...
Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan: "Spor aşığı bir belediye başkanına sahibiz" Başdeğirmen Isparta 32 Spor'a 150 bin TL daha destek verdi
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan: "Spor aşığı ...
Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş
YEREL HABERLER Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye ...
Güleda cinayetinde kan donduran ayrıntı
YEREL HABERLER Güleda cinayetinde kan donduran ayrıntı
Güleda’nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Güleda’nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma ...
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: “Isparta 32 Spor hepimizin takımı, üzerimize düşeni yapacağız” Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün: “Valimizin spora olan ilgisi bizleri mutlu ediyor”
YEREL HABERLER Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: “Isparta 32 Spor ...
Güleda cinayetinde valilik, ihmal iddialarını inceliyor
YEREL HABERLER Güleda cinayetinde valilik, ihmal iddialarını ...
'Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter'
YEREL HABERLER 'Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter'
Başsavcılıktan ‘Güleda’ açıklaması
YEREL HABERLER Başsavcılıktan ‘Güleda’ açıklaması
Sanatçı Haluk Levent’ten genç kızlara ‘Güleda’ mesajı
YEREL HABERLER Sanatçı Haluk Levent’ten genç kızlara ‘Güleda’ mesajı
Isparta Belediyesi’nden kavşak çalışmaları
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden kavşak çalışmaları
Akkent’in alternatif yolu asfalta kavuşturuldu Muhtar Bekir Çevikbaş: “Yeni yol sayesinde mahalle sakinlerimiz ‘yolda kaldım’, ‘ayağım kaydı’ demeyecekler”
YEREL HABERLER Akkent’in alternatif yolu asfalta kavuşturuldu Muhtar ...
Üniversiteli genç kızın katledildiği mahalle muhtarı konuştu: “Üzüntü içerisindeyiz” Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar: “Elleri ve ayakları öpülesi annelere, kadınlara kalkan eller kırılsın”
YEREL HABERLER Üniversiteli genç kızın katledildiği mahalle muhtarı ...
Üniversiteli genç kızı katleden zanlı tutuklandı Polis ekipleri zanlının görüntülenmemesi için aracı adeta binanın içine kadar soktu
YEREL HABERLER Üniversiteli genç kızı katleden zanlı ...
Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip, 3 kez kaçmaya çalışmış
YEREL HABERLER Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip, 3 kez ...
Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası başladı Ev Hanımları ve çalışan kadınlar filede boy gösteriyor
YEREL HABERLER Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası başladı Ev ...
Fedakar öğretmenler okulu güzelleştirdi
YEREL HABERLER Fedakar öğretmenler okulu güzelleştirdi
Güleda Cankel: "İnsanları tanıdıkça köpekleri daha çok seviyorum" 19 yaşındaki Güleda, eski sevgilisi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Güleda Cankel: "İnsanları tanıdıkça köpekleri daha ...
Genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan paylaşmış: "Bitti 13:47" Kızının cenazesini alan baba gözyaşlarına boğuldu 19 yaşındaki kız, eski sevgilisi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Genç kızı öldürüp ölüm saatini Instagram'dan ...
Kuşlar için yuva yapıp, boyadılar
YEREL HABERLER Kuşlar için yuva yapıp, boyadılar
Üniversiteli Güleda, öldürüldü
YEREL HABERLER Üniversiteli Güleda, öldürüldü
Üniversite öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü Kaldığı apartta bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı ...
Kazım, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş almasıyla öldü
YEREL HABERLER Kazım, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş ...
Arkadaşının rastgele açtığı ateşle vurulup, öldü
YEREL HABERLER Arkadaşının rastgele açtığı ateşle vurulup, öldü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X