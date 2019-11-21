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O apartta hayat devam ediyor “Apartın boşaltılması söz konusu değil”

İHA

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızın katledildiği apartın, kalan diğer öğrenciler tarafından boşaltıldığı yönündeki haberler asılsız çıktı. Apartta, cinayetin gerçekleştiği 12 numaralı odanın, soruşturma çerçevesinde emniyet tarafından kapatıldığı ve mühürlendiği yönünde bir durumun da söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

O apartta hayat devam ediyor “Apartın boşaltılması söz konusu değil”

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızın katledildiği apartın, kalan diğer öğrenciler tarafından boşaltıldığı yönündeki haberler asılsız çıktı. Apartta, cinayetin gerçekleştiği 12 numaralı odanın, soruşturma çerçevesinde emniyet tarafından kapatıldığı ve mühürlendiği yönünde bir durumun da söz konusu olmadığı ortaya çıktı.
Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in katledildiği apartın boşaltıldığı ve öğrencilerin apartı terk ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Apartın Isparta’daki yetkilisi, bu konuda çıkan haberlerin doğru olmadığını ancak, konu ile ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtirken, telefon ile irtibat sağlanan apartın İstanbul’da yaşayan sahibi ise, bazı yayın organlarında çıkan ‘boşaltıldı’ haberlerinin kaldırılmaması halinde olayı hukuki mücadeleye dönüştüreceğini belirtti.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda, odanın soruşturma kapsamında kapalı olduğuna dair bir durumun da söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

ISPARTA

21 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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