Isparta’da bilgisayar öğretmeni Kenan Yılmaz, yaptığı yönetim sistemi uygulaması ile sınıf yoklaması, ders ve etkinlik duyuruları, ek ders, nöbet çizelgesi ve kütüphanedeki kitap alım istatistikleri ile daha birçok içeriğin okulda güvenli şekilde kullanılmasını sağladı. Yaptığı projeye ders anlamına gelen ‘Tedris’ adını veren Kenan Yılmaz, bu uygulamanın akıllı tahtalar ve mobil telefonlar üzerinden kolaylıkla kullanılabildiğini ifade ederek, okullardaki idari kadronun iş yükünü de azalttıklarını ve okul düzenine hakimiyet zamanını da arttırdıklarını belirtti.

Tedris Modüler Yönetim Sistemi sayesinde, artık okullarda sınıf defterleri ve fişlerle alınan yoklamalar tarihe karışıyor. Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Bilgisayar Öğretmeni Kenan Yılmaz, yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde durduğu Tedris Modüler Yönetim Sistemiyle, değişen ve gelişen dünyada önemli bir projeye imza attı. Tedris Modüler Yönetim Sistemiyle akıllı tahtada süper ötesi bir projeye imza atan projeyi öğretmen Kenan Yılmaz, 'Tedris' sayesinde hem öğretmenlerin hem de okul idaresinin iş yükünü azalttıklarını söyledi.

ISPARTA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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