Isparta'da aranan 22 kişi yakalandı

Isparta’da aranan 22 şahıs yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri’nce kentte 11 17 Kasım il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda aralarında, ‘Basit yaralama’, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, kullanmak’ suçlarından olmak üzere 4 dosyadan toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A. Y. ‘Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek’ suçundan 2 dosyadan toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan N.Ö. ‘Yaralama’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.A.D. ‘Cinsel taciz’ suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan Ö.A. isimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 22 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

ISPARTA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

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