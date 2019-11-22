Isparta Belediyesi’nden su kesintisi uyarısı

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nce Keçeci Mahallesi Su Deposunda yapılacak olan bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidilecek.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nce Pazartesi günü yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 08.0016.00 arasında bazı bölgelere su verilemeyecek.

Yapılan çalışma çerçevesinde, Keçeci Mahallesi, Pirimehmet Mahallesi, İskender Mahallesi ve Hastane Caddesi’nin tamamı ile birlikte Kurtuluş Mahallesi ile Cumhuriyet Caddesinin bir kısmına su verilemeyeceği açıklanırken, bakım onarım çalışmalarının belirlenen saatlerden önce tamamlanması halinde şebekeye daha erken su verilebileceği belirtildi.

Belediye ekipleri ayrıca, bu konuda vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını istedi.

ISPARTA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:13

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