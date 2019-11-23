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Isparta'da öğretmenler badmintonda yarıştı

İHA

Isparta'da Öğretmen Günü etkinlikleri kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.

Isparta'da öğretmenler badmintonda yarıştı

Isparta'da Öğretmen Günü etkinlikleri kapsamında badminton turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, küçüklerin yanı sıra öğretmenlerde boy gösterdi. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Isparta Badminton İl Temsilcisi İsmail Togar, 3 gün süren turnuvaya katılımlarından dolayı öğretmenlere, sporculara ve hakemlere teşekkür etti. Togar, “Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım.”dedi.

ISPARTA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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