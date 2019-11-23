Isparta'da gül ve lavanta sezonu uzatıldı Turizm sezonunun 12 aya yayılması hedefleniyor

Isparta'da bir süre önce deneme amaçlı olarak, 2635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'ne dikilen gül ve lavantada sezonun, kentin diğer bölgelerine göre 1 ay daha devam ettiğinin gözlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Kentte, Haziran ayında sona eren gül sezonu Davraz ile artık Temmuz'a, Lavanta sezonu da sonbahara kadar devam edecek. Isparta Valiliği, bu çalışma sayesinde kentin doğal güzellikleriyle turizmi 12 aya kadar yaymayı hedefliyor.

Isparta’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turist çeken gül hasadı Mayıs ayı sonlarından Haziran ayı sonlarına kadar yaklaşık bir ay sürerken, Temmuz ayında başlayan lavanta hasadı da Ağustos ayı sonuna kadar sürüyor. Bu süreleri daha da uzatmak isteyen Isparta Valiliği, Akdeniz’in incisi 2635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi’nde deneme amaçlı oluşturduğu gül ve lavanta bahçelerinden olumlu sonuçlar aldı.

Davraz’a dikilen güller normal sezonun bitiminin ardından açarak yaklaşık 1 ay daha gül vererek Temmuz sonuna kadar devam etti. Lavantalarda ise sezonda, neredeyse 3 aylık bir uzama söz konusu olduğu ortaya çıktı.

Deneme bahçelerinin olumlu sonuç vermesi üzerine Isparta Valiliği tarafından Davraz Kayak Merkezi’ne 10 bin adet lavanta, 5 dekar alana da gül dikildi. Vali Ömer Seymenoğlu da dikim çalışmalarına katılarak gül ve lavanta fidanları dikti. Yapılan son dikim çalışmasının ardından merkezde toplam 15 dekarlık gül, 30 dekarlıkta lavanta bahçesi oluştu.

Böylelikle, yaz aylarında gül veya lavanta bahçelerini ziyaret edemeyenler Davraz Kayak Merkezi’ne çıkarak Temmuz ayı sonuna kadar gül bahçelerini, Kasım’a kadar da lavanta bahçelerini görebilecekler.

Kış aylarında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Davraz Kayak Merkezi ise gül ve lavanta sayesinde turizm sezonunu 12 aya yayma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

Davraz Kayak Merkezi, yapımı devam eden modern günübirlikçi tesisleri ve ek telesiyej sistemiyle kayakseverlere daha nitelikli hizmet vermeye hazırlanırken, mevcut antrenman sahalarına ek olarak, yapımında sona yaklaşılan kapalı spor salonu ile de sporcular için Yüksek Rakımlı Kamp Merkezi olmaya aday.

Isparta Valiliği, yaptığı yatırım ve çalışmalarla hem gül ve lavantada sezonu uzatacak hem de Davraz Kayak Merkezi’nin kış sezonu dışında da ziyaret edilmesini sağlayacak.

ISPARTA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:14

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