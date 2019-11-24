Isparta’da düğün çıkışı bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı Düğün töreni sonrasında gezmeye çıkan 3 kişi, madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahısların saldırısına uğradı

Isparta’da bir otelde katıldıkları düğün töreni sonrasında gezmeye çıkan 3 kişi, madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahısların saldırısına uğradı. Çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Isparta kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, bir düğün törenine katıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için İstanbul Caddesi üzerinde ilerleyen Mehmet Özçelik (33), Halil C. ve Azim A., yolda madde bağımlısı olduğu öne sürülen birkaç kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kalabalıklaşan grup ile 3 arkadaşın arasında arbede yaşandı. Olayda Mehmet Özçelik bıçaklanarak ağır yaralanırken, diğer 2 arkadaşı da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özçelik'in Manavgat'ta yaşadığı ve düğün için Isparta'ya geldiği öne sürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, Mehmet Özçelik’in cenazesi otopsi için Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

ISPARTA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:15

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