Düğün çıkışı bıçaklı saldırıda öldürüldü

ISPARTA'da, düğün çıkışı yolda yürürken, madde bağımlısı olduğu iddia edilen grupla tartışan Mehmet Özçelik (33), bıçaklanarak, öldürüldü. Özçelik'in 2 arkadaşı ise dövüldü. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece, İstanbul Caddesi Orman Bölge Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Isparta'da yakınının düğününe katılan Mehmet Özçelik, çıkışta arkadaşları Halil C. ve Azim A. ile yolda yürümeye başladı. 3 arkadaş, madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Bir anda kalabalıklaşan gruptakiler, Mehmet Özçelik ve arkadaşlarına saldırdı. Çıkan arbedede Mehmet Özçelik bıçaklanarak yaralanırken, arkadaşları da dövüldü. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülen Mehmet Özçelik, kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için soruşturma başlattı. Mehmet Özçelik'in, Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturduğu, düğün için Isparta'ya gittiği belirtildi.



ISPARTA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:15

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