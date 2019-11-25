Isparta'da öğretmenler günü kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta'da öğretmenler günü kutlaması

İHA

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Isparta Valiliği ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi.

Isparta'da öğretmenler günü kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Isparta Valiliği ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi.
Özel bir okulda düzenlenen programa Isparta Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda ilk olarak öğretmenlik mesleğine uzun yıllar emek veren ve emekliye ayrılan öğretmenlere plaket takdim edildi. Ardından mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.
Kutlama programına Kamile Gürkan İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri tarafından oluşturulan Anadolu korosu ile devam edildi. Koroda çeşitli yörelerden türküler söyleyen öğretmenler katılımcılardan alkış aldı.
İlk defa böyle bir etkinlik hazırladıklarını, boş zamanlarında ve öğle aralarında çalıştıklarını söyleyen öğretmenler, amatör olmalarına rağmen gayet güzel bir gösteri sundukları için mutlu olduklarını ve tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladıklarını belirtti.

ISPARTA

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Farklı illerden Isparta’ya gelen motosikletçilerden öğrencilere ‘ısıtan’ destek İki farklı motosiklet kulübünün farklı şehirlerde faaliyet gösteren temsilcileri, düzenlenen kampanya ile alınan mont ve botları 300 öğrenciye ulaştırdı
YEREL HABERLER Farklı illerden Isparta’ya gelen motosikletçilerden ...
Düğün çıkışı bıçaklı saldırıda öldürüldü
YEREL HABERLER Düğün çıkışı bıçaklı saldırıda öldürüldü
Isparta’da düğün çıkışı bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı Düğün töreni sonrasında gezmeye çıkan 3 kişi, madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahısların saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Isparta’da düğün çıkışı bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 ...
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Öldürülen üniversiteli Güleda'nın yeni görüntüleri ...
Isparta'da gül ve lavanta sezonu uzatıldı Turizm sezonunun 12 aya yayılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Isparta'da gül ve lavanta sezonu uzatıldı Turizm ...
Otomobille traktör kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille traktör kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 ...
Başdeğirmen," Yöneten ve temsil edilen aynı masada
YEREL HABERLER Başdeğirmen," Yöneten ve temsil edilen aynı masada
Isparta'da öğretmenler badmintonda yarıştı
YEREL HABERLER Isparta'da öğretmenler badmintonda yarıştı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X