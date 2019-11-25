Isparta Belediyesi yol üzerinde kalan beşinci evi de yıktı

Isparta Belediyesi şehrin çeşitli noktalarında yol üzerinde kalan ve trafik güvenliğini zora sokan evlerin yıkım çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan evlerin yıkımlarını gerçekleştirerek yolları genişleten Isparta Belediyesi, diğer taraftan da şehir içerisinde bulunan kavşaklarda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleri ve karşılıklı anlaşmalarla bu güne kadar yolda kalan dört evin yıkımını tamamlayan Isparta Belediyesi son olarak da Çünür Mahallesi Kavşağında bulunan polis karakolunun yanındaki tek katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle ilk etapta Zafer Mahallesi 202. Cadde (Devlet Bahçeli) üzerinde kalan ve yolu daraltan tek katlı binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. Tamamı mülk sahipleriyle karşılıklı diyalog kapsamında gerçekleşen yıkımlar Hisar Mahallesi Çayboyu, Zafer Mahallesi DSİ kanalı üzerinde bulunan yapı ve Fatih Mahallesi Adliye Kavşağındaki evlerin yıkımıyla devam etmişti.

Bu yıkımların ardından son olarak Çünür Mahallesi Kavşağı bölgesinde Fatma Kutlu’ya ait tek katlı evin yıkımı gerçekleştirildi. 18 uygulaması sonrasında servis yolunda kalan tek katlı evin yıkımı gerçekleşti.

Şehir merkezinden Çünür Mahallesine giden ve ITSO, Meddem gibi kuruluşların bulunduğu servis yolu üzerinde kalan bu evinde yıkılmasıyla servis yolu kavşağa ulaşmış olacak ve bu bölgedeki servis yolu da genişlemiş olacak.

ISPARTA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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