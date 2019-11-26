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Isparta’da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı

İHA

Isparta'da polis aranan 43 kişiyi yakaladı.

Isparta’da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı

Isparta’da polis aranan 43 kişiyi yakaladı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Polisin 18 24 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, ‘Yaralama’ ve ‘Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçları olmak üzere 2 dosyadan toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.N. ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçları olmak üzere 2 dosyadan toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.M. ‘Yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan D.D., ‘Silahla tehdit’ suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan V.B. ve ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.S.’nin de aralarında bulunduğu 43 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

ISPARTA

26 Kasım 2019 Salı

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